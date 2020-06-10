Матыцин обсудил с главой общества "Трудовые резервы" вопросы развития массового спорта

ТАСС, 10 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Ильей Галаевым и обсудил с ним вопросы массового развития спорта среди трудового населения. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин и Галаев договорились о подписании дополнительного соглашения о сотрудничестве в области вовлечения трудового населения в физкультурно-спортивную деятельность. Подписание документа планируется в рамках Международного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.

Матыцин поддержал инициативу "Трудовых резервов" о проведении в 2022 году Всемирных корпоративных игр, которые собирают более семи тысяч участников - работников ведущих международных компаний. Стороны в ходе встречи также отметили необходимость укрепления взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) для создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом взрослого населения.

"При поддержке НКО представители бизнеса смогут вкладывать свои финансовые средства в развитие физкультуры и спорта среди своих сотрудников и получать за это льготы для своего бизнеса от государства, - сказал Галаев. - Такую форму сотрудничества смогут применить, например, для открытия физкультурно-спортивных клубов по месту работы".

Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" было создано в 1943 году и просуществовало до 1992 года. По поручению президента РФ Владимира Путина было возрождено в 2018 году. Своей целью преследует развитие корпоративного и массового спорта. В 2020 году "Трудовые резервы" получили субсидию из федерального бюджета на проведение 62 мероприятий, в том числе 28 соревнований по восьми видам спорта: хоккею, волейболу, футболу, теннису, гандболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, соревнований по дрон-рейсингу среди квадрокоптеров, а также комплексных корпоративных соревнований и фестивалей.