Прерванный в декабре матч между футбольными клубами "Райо Вальекано" и "Альбасете" доигран

ТАСС, 10 июня. Прерванный в декабре матч второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу между "Райо Вальекано" и "Альбасете" доигран. Встреча завершилась победой "Райо Вальекано" со счетом 1:0.

Матч прошел на домашнем стадионе "Райо Вальекано". Гол на 61-й минуте забил защитник хозяев Луис Адвинкула, на третьей добавленной к первому тайму минуте с поля был удален полузащитник "Альбасете" Эдди Сильвестре. Этот матч стал первым сыгранным на территории Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса. 11 июня стартуют матчи высшего дивизиона первенства страны.

15 декабря в матче 20-го тура второй испанской лиги "Райо Вальекано" - "Альбасете" был сыгран только первый тайм. Во время него болельщики хозяев выкрикивали обвинения в нацизме в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Его одноклубники отказались выходить на поле на вторую половину встречи. "Райо Вальекано" получил штраф в размере €18 тыс. и провел две игры при пустых домашних трибунах.

В сезоне-2016/17 украинский нападающий на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", однако клуб в тот же день отменил соглашение из-за недовольства болельщиков команды ультраправыми политическими взглядами игрока. В частности, болельщики выражали недовольство фотографией нападающего с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера. В 2017 году Зозуля перешел в "Альбасете".