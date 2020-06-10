Боец Уланбеков проведет поединок с украинцем Доскальчуком на "Бойцовском острове" UFC

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Член команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков 15 июля проведет поединок против украинца Александра Доскальчука. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Уланбеков проведет бой с Доскальчуком", - сказал Магомедов.

Для обоих бойцов поединок станет дебютным в UFC. Уланбеков подписал контракт с UFC в конце мая.

Во вторник UFC объявил о том, что четыре турнира в июле пройдут на так называемом Бойцовском острове, который находится в Абу-Даби. Соревнования пройдут 11, 15, 18 и 25 июля.