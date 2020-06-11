Царь молота. Двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Седых исполняется 65 лет

Ему принадлежит один из самых старых мировых рекордов в истории легкой атлетики, который был установлен на чемпионате Европы 1986 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Советский метатель молота Юрий Седых, становившийся первым на двух Олимпиадах (1976, 1980), 11 июня празднует 65-летний юбилей. Ему принадлежит один из самых старых мировых рекордов в истории легкой атлетики, который был установлен на чемпионате Европы 1986 года в Штутгарте. Воспитанник киевской школы метателей молота Седых вошел в историю, став одним из самых молодых олимпийских чемпионов в своей дисциплине. Советскому спортсмену удалось добраться до первой ступени пьедестала в 21 год. Моложе Седых был только венгр Йожеф Чермак, выигравший Игры 1952 года в Хельсинки в возрасте 20 лет. У действующего рекордсмена были все шансы стать самым титулованным метателем молота в мире, однако сделать это ему помешали чиновники.

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Метание молота вошло в программу Олимпийских игр в 1900 году. Первым победителем в этой дисциплине стал американец Джон Флэнаган, который первенствовал и на двух последующих Олимпиадах. На протяжении более 100 лет он является единственным метателем молота, выигравшим три олимпийских золота. В 1984 году Седых, побеждавшему на двух предыдущих Олимпиадах, исполнилось 29 лет. На третьи для себя Игры в американском Лос-Анджелесе он должен был ехать в качестве одного из главных фаворитов. Однако планам спортсмена вернуться из США с золотой олимпийской медалью не суждено было сбыться. Партийное руководство СССР приняло решение не отправлять команду на Игры. Первое разочарование Позднее Седых вспоминал, что решение чиновников он воспринял очень тяжело и был подавлен. Однако спортсмен быстро пришел в себя. На Играх "Дружба-84", организованных в качестве альтернативы Олимпиаде, Седых победил с результатом 85,60 метра. Финн Юха Тиайнен, завоевавший золото Лос-Анджелеса, метнул тогда молот на 78,08 метра. За четыре года Седых дважды устанавливал мировые рекорды. В июне 1986 года на турнире в Таллине он метнул снаряд на 86,66 метра, а спустя два месяца на чемпионате Европы в Германии - на 86,74 метра. Этот результат до сих пор остается непревзойденным.

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На Олимпиаду 1988 года в Сеуле Седых ехал в качестве одного из главных фаворитов. Однако соперники у него были очень серьезные. Двукратный чемпион мира (1983, 1987) Сергей Литвинов, выигравший на Олимпиаде 1980 года серебряную медаль, тоже был разочарован бойкотом и настроился бороться в Южной Корее только за победу. В финале турнира метателей молота Литвинов сделал все шесть результативных попыток, в самой лучшей из них метнув снаряд на 84,80 метра, что стало новым олимпийским рекордом. Для Седых заключительный подход оказался самым удачным. Молот улетел на 83,80 метра, а двукратный олимпийский чемпион стал обладателем серебряной награды Игр 1988 года. Подножка от чиновников Упустив шанс стать в Сеуле трехкратным олимпийским чемпионов, Седых не сдался и сосредоточился на подготовке к Олимпиаде 1992 года, которая должна была состояться в Барселоне. За год до тех Игр он впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Однако в число участников Олимпиады его так и не включили. Седых считает, что он лишился возможности выступить в 1992 году в Барселоне из-за аппаратных игр чиновников, которые формировали Объединенную олимпийскую команду, не принимая во внимание спортивный принцип. По его словам, победители последнего чемпионата мира автоматически освобождались от отбора на Олимпиаду, однако его этого пропуска лишили. Двукратный олимпийский чемпион готов был отобраться в Барселону через чемпионат России, но его перенесли на более ранний срок, предварительно не уведомив об этом самого спортсмена. В итоге Седых пропустил вторую для себя Олимпиаду, которая должна была стать последней в его карьере.