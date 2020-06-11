Сорокин: оргкомитет игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге готов к турниру за год до его старта

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах 12 разных стран, среди которых Россию представляет Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести турнир на лето 2021 года, сохранив название Евро-2020. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге за год до старта турнира готов к его проведению. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин.

"Мы были готовы раньше, готовы и сейчас, - сказал Сорокин. - Стадион у нас так же прекрасен, как и сам город. Конечно, пандемия внесла определенную смуту в европейскую и мировую футбольную жизнь, но мы адаптируемся. Еще до конца не знаем, какие изменения это внесет в практику организации футбольных соревнований, надеемся, что минимальные".

"Сейчас мы пытаемся увязать в своем планировании матчи Евро-2020 с финалом Лиги чемпионов. Эта задача нетривиальная, оба события без преувеличения грандиозные для мирового футбола, они привлекают большое количество болельщиков на стадионы и к телеэкранам по всей планете. За прошедший период мы с успехом завершили свою работу, подтвердили все гарантии - как правительственные, так и со стороны города", - добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

Также Сорокин подчеркнул, что Санкт-Петербург и стадион были бы готовы к проведению матчей чемпионата Европы уже этим летом. "Если бы турнир проводился в этом году, то никаких проблем не было бы. Конечно, какие-то процессы были поставлены на паузу по понятным причинам. Если бы не было особых обстоятельств, то мы были бы готовы", - отметил собеседник агентства.

Матчи чемпионата Европы летом 2021 года пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи против бельгийцев и финнов подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене.