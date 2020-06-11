Сорокин: Санкт-Петербург справится с финалом ЛЧ и матчами Евро-2020 по футболу

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах 12 разных стран, среди которых Россию представляет Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести турнир на лето 2021 года, матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. В конце мая 2021 года в Санкт-Петербурге состоится финал Лиги чемпионов. Российский город получил право на проведение решающей встречи главного еврокубкового турнира в сентябре 2019 года.

"Наслоения Лиги чемпионов на чемпионат Европы нет, есть временной зазор между двумя мероприятиями, за который можно адаптироваться и осуществить быстрый переход от одного к другому, - сказал Сорокин. - У нас нет никаких больших вызовов, с которыми мы не справлялись бы в прошлом или не были бы готовы справиться сейчас. Сложно что-то такое придумать, перед чем мы были бы бессильны".

"Каждое мероприятие имеет свои вызовы, - отметил собеседник агентства. - Для финала Лиги чемпионов он заключается в том, что команды определяются незадолго до самого матча, до завершающей стадии ты не знаешь, какие болельщики к тебе приедут. С этим сталкивались организаторы всех финалов Лиги чемпионов, в каком бы городе он ни проходил. У чемпионата Европы есть свой вызов - нужно сохранить единообразие организации футбола при географическом разнообразии, но мы хорошо "экипированы", чтобы справиться со всеми особенностями двух мероприятий".

Матчи чемпионата Европы летом 2021 года пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи против бельгийцев и финнов подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене.