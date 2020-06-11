Боумэн: тренер ХК "Автомобилист" Питерс имеет большой опыт реорганизации игры команды

"Билл - отличный тренер, работал в "Детройте". Многое он сделал в "Каролине", но, как говорится, с ним было много случайных происшествий. Но у него отличные тренировки, он здорово умеет реорганизовывать игру команды и обладает огромным опытом", - сказал Боумэн.

Питерс возглавил екатеринбургский клуб в середине апреля. Его последним местом работы был клуб НХЛ "Калгари", который он тренировал с апреля 2018 года по ноябрь 2019-го. "Калгари" уволил Питерса после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу рассказал об оскорблениях 10-летней давности в свой адрес со стороны тренера. Питерс по итогам сезона-2018/19 занял четвертое место в голосовании за лучшего тренера НХЛ, "Калгари" в том сезоне выиграл Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф проиграл в первом раунде "Колорадо" (1-4).

Ранее специалист возглавлял "Каролину" и работал помощником главного тренера в "Детройте". Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, канадцы выиграли тот турнир, победив в финале команду Финляндии (2:0). Также Питерс возглавлял канадскую сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда команда заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды сборной США (1:4).