Артемьев: снежное регби должно войти в программу ОИ-2026

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Снежное регби должно быть представлено в программе зимних Олимпийских игр 2026 года, которые примут итальянские Милан и Кортина Д`Ампеццо. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Здравый смысл здесь возьмет свое, никто ничего другого не придумает, - сказал Артемьев. - Единственный игровой вид спорта на зимней Олимпиаде - хоккей с шайбой, снежное регби может стать вторым в программе. Это бюджетный, интересный и боевой вид спорта. Перспективы у снежного регби очень хорошие".

"Считаю, что на Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо в 2026 году этот вид спорта уже должен быть. Я максималист, поэтому хотелось бы, что это был не выставочный вид, а полноценный. И навсегда", - добавил собеседник агентства.

Первый чемпионат Европы по снежному регби прошел в Москве в конце 2019 года. Победителем мужского и женского турниров стала сборная России.