В российских школах планируют ввести урок регби

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Урок регби в рамках занятий по физической культуре планируется ввести в российских школах. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Во многих регионах уже сейчас есть урок регби, в сотнях школ нам удалось включить регби в "третий урок" физкультуры. Сейчас ведем переговоры с Министерством просвещения РФ, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби. Мы добьемся этого", - сказал Артемьев.