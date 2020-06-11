СМИ: НБА не будет наказывать игроков за отказ выступать в возобновленном чемпионате

ТАСС, 11 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) позволит игрокам отказываться от выступления в возобновленном чемпионате без применения к ним дисциплинарных санкций. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Ряд игроков выступают против возобновления чемпионата, остаток которого должен пройти в парке развлечений Disney World в Орландо (США, штат Флорида). Отмечается, что в течение последних 24 часов от 40 до 50 игроков обсуждали проблемы, связанные с возобновлением сезона. Однако профсоюз на данный момент не получал заявлений об отказе.
Среди причин отказа звучат семейные обстоятельства (представителям команд, судейского корпуса и НБА будет запрещено покидать Disney World без 10-дневного карантина по возвращении), угроза пандемии коронавируса и политическая ситуация в США. В частности, чемпион НБА сезона-2016/17 Мэтт Барнс сообщил, что ряд игроков выступают против возобновления сезона из-за проблем с расизмом в США.
В то же время руководители клубов и тренеры обеспокоены адаптацией игроков к незнакомым ранее условиям. Большая неопределенность существует у клубов с низкими шансами на победу в чемпионате, поскольку их игроки под разными предлогами могут начать массово отказываться от участия.
Баскетболистам, отказавшимся от участия в оставшихся играх сезона, не будет выплачена зарплата за последние восемь матчей регулярного чемпионата, а клубам будет разрешено их заменить. Согласно коллективному договору, ассоциация имеет права удержать 25% от годовой зарплаты в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.
Формат возобновленного сезона
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.
Руководство НБА 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Регулярный чемпионат стартует 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World.
Каждая команда сыграет по восемь матчей для определения номера посева, они пройдут с 31 июля по 15 августа. Если занявший девятое место клуб будет отставать от расположившегося на восьмой строчке конкурента менее чем на четыре победы, то между ними проведут очное противостояние (эти встречи при необходимости состоятся 16 и 17 августа). Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.
В список участников вошли по восемь команд каждой конференции, которые на момент остановки розыгрыша находились в зоне плей-офф. Среди них значатся "Лос-Анджелес Лейкерс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Денвер", "Юта", "Оклахома", "Хьюстон", "Даллас" и "Мемфис" (Западная конференция), а также "Милуоки", "Торонто", "Бостон", "Майами", "Индиана", "Филадельфия", "Бруклин" и "Орландо" (Восточная конференция). Сезон продолжат и клубы, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть побед. В этот список вошли "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс" (Западная конференция), а также "Вашингтон" (Восточная конференция).