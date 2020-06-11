СМИ: НБА не будет наказывать игроков за отказ выступать в возобновленном чемпионате

ТАСС, 11 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) позволит игрокам отказываться от выступления в возобновленном чемпионате без применения к ним дисциплинарных санкций. Об этом сообщает телеканал ESPN. Ряд игроков выступают против возобновления чемпионата, остаток которого должен пройти в парке развлечений Disney World в Орландо (США, штат Флорида). Отмечается, что в течение последних 24 часов от 40 до 50 игроков обсуждали проблемы, связанные с возобновлением сезона. Однако профсоюз на данный момент не получал заявлений об отказе.

Среди причин отказа звучат семейные обстоятельства (представителям команд, судейского корпуса и НБА будет запрещено покидать Disney World без 10-дневного карантина по возвращении), угроза пандемии коронавируса и политическая ситуация в США. В частности, чемпион НБА сезона-2016/17 Мэтт Барнс сообщил, что ряд игроков выступают против возобновления сезона из-за проблем с расизмом в США. В то же время руководители клубов и тренеры обеспокоены адаптацией игроков к незнакомым ранее условиям. Большая неопределенность существует у клубов с низкими шансами на победу в чемпионате, поскольку их игроки под разными предлогами могут начать массово отказываться от участия. Баскетболистам, отказавшимся от участия в оставшихся играх сезона, не будет выплачена зарплата за последние восемь матчей регулярного чемпионата, а клубам будет разрешено их заменить. Согласно коллективному договору, ассоциация имеет права удержать 25% от годовой зарплаты в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. Формат возобновленного сезона НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

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