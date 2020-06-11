{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

СМИ: Майк Тайсон отказался от $18 млн за кулачный поединок с бойцом ММА

В конце апреля Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг
Майк Тайсон Photo by Rich Fury/AP
Описание
Майк Тайсон
© Photo by Rich Fury/AP

ТАСС, 11 июня. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон отказался от $18 млн за поединок по правилам кулачного боя с бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

На эту тему
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон может провести бой против Фьюри

Тайсон получил предложение провести поединок с 43-летним бразильцем от Bare Knuckle Fighting Championship (американский промоушен, организующий чемпионат по кулачным боям). Тренер Рафаэль Кордейро, который принимает участие в подготовке Тайсона к возвращению на ринг, отметил, что американец примет участие только в боксерском поединке.

В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Вандерлей Силва является чемпионом японского промоушена Pride и победителем Гран-при Pride в средней весовой категории. Помимо этого, он является полуфиналистом Гран-при Pride в свободной весовой категории. Также бразилец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. На его счету 51 бой, он одержал 35 побед (27 нокаутом), потерпел 14 поражений, девять из которых - в последних 13 поединках, один бой завершился вничью, еще один поединок был не засчитан.

Теги
Бокс
Призер ОИ Махов может быть дисквалифицирован на два года за допинг
Спортсмен рассказал, что во время послеоперационной реабилитации ему кололи много разных гормональных препаратов
Читать полностью