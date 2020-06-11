Экспертно-судейская комиссия РФС будет оценивать только ключевые моменты матчей РПЛ

"Новое положение об экспертно-судейской комиссии полностью соответствует принципам независимости и беспристрастности в рассмотрении спорных моментов матчей и будет оценивать только те ключевые спорные моменты, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход игры: нарушение правил игры при забитых голах, эпизоды с назначением или неназначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки), ошибки в идентификации наказанных игроков. Решения экспертно-судейской комиссии являются окончательными и не подлежат обжалованию", - сказал Хачатурянц.

"Хотел бы поблагодарить исполком за то, что одобрили новое положение об экспертно-судейской комиссии. Мы вышли с такой инициативой в преддверии возобновления РПЛ в связи с изменением организационной структуры судейства и инспектирования в РФС. В рамках реализации реформы судейства мы создаем современную систему подготовки арбитров, улучшающую их профессиональные навыки. Для нас важно поднять в целом уровень судейства, для этого нужно объективно оценивать решения, связанные со спорными эпизодами в футбольных матчах", - добавил он.