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Футбол в России

Экспертно-судейская комиссия РФС будет оценивать только ключевые моменты матчей РПЛ

Турнир возобновится с 19 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Согласно новому положению, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) будет рассматривать только ключевые моменты, повлиявшие на ход матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса в марте, возобновится с 19 июня.

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"Новое положение об экспертно-судейской комиссии полностью соответствует принципам независимости и беспристрастности в рассмотрении спорных моментов матчей и будет оценивать только те ключевые спорные моменты, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход игры: нарушение правил игры при забитых голах, эпизоды с назначением или неназначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки), ошибки в идентификации наказанных игроков. Решения экспертно-судейской комиссии являются окончательными и не подлежат обжалованию", - сказал Хачатурянц.

"Хотел бы поблагодарить исполком за то, что одобрили новое положение об экспертно-судейской комиссии. Мы вышли с такой инициативой в преддверии возобновления РПЛ в связи с изменением организационной структуры судейства и инспектирования в РФС. В рамках реализации реформы судейства мы создаем современную систему подготовки арбитров, улучшающую их профессиональные навыки. Для нас важно поднять в целом уровень судейства, для этого нужно объективно оценивать решения, связанные со спорными эпизодами в футбольных матчах", - добавил он.

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