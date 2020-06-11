Призер ОИ Махов может быть дисквалифицирован на два года за допинг

"Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только приехал из Германии после операции, - сказал Махов. - Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнесся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился. Сейчас идут разбирательства, комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел или собирался ли я нечестно воспользоваться ситуацией".

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом Махов рассказал ТАСС.

"Это было во внесоревновательный период, но так как мы профессионалы, то спортсмены стоят в международном пуле [тестирования], - продолжил собеседник агентства. - Надо было процесс контролировать, а я немножко расслабился в этом отношении, и прилетело. У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал".

Спортсмен подчеркнул, что в настоящее время готовит документы, в которых представлен курс реабилитации после операции. Тем не менее за нарушение антидопинговых правил Махову грозит дисквалификация как минимум на два года. "Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию", - добавил спортсмен.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста. Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.