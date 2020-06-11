Российский боец Петр Ян заявил, что перерыв не скажется на его титульном бое в UFC

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян заявил, что шестимесячный перерыв без боев не скажется на его поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Комментарий Яна ТАСС предоставила пресс-служба команды спортсмена "Архангел Михаил".

Ян провел предыдущий поединок в декабре прошлого года, победив нокаутом Юрайю Фейбера.

"Я потихоньку осознаю, что контракт подписан, что бой уже объявлен, - сказал Ян. - Сейчас мы уже надеемся, что все участники смогут добраться до места проведения турнира. У меня уже были промежутки по несколько месяцев, но я не вижу проблем в этом. Если ты тренируешься, то это не проблема".

"Есть примеры, когда ребята не дерутся по два года, выходят и проводят отличные поединки. Это все в голове", - добавил спортсмен.

27-летний Ян проведет бой с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона UFC 11 июля. Поединок пройдет в Абу-Даби на так называемом "Бойцовском острове".