Доход Английской премьер-лиги в сезоне-2018/19 достиг рекордного уровня в $6,63 млрд

ТАСС, 11 июня. Валовой доход Английской премьер-лиги достиг рекордного уровня в 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,63 млрд) в сезоне-2018/19. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете международной аудиторской компании Deloitte.

Однако в краткосрочной перспективе, как предупреждают эксперты, кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса ударит и по Английской премьер-лиге. В сезоне-2019/20 высший английский дивизион потеряет не менее 1 млрд фунтов ($1,27 млрд), прежде всего, из-за отсутствия зрителей на стадионах и сокращения доходов от трансляции матчей и спонсорских сделок.