Новое юридическое лицо ФК "Химки" появится в начале июля

Ранее Терюшков рассказал об изменении юридического лица клуба с учетом прихода в него бизнесмена Сергея Ломакина. Несмотря на второе место, занятое по итогам сезона-2019/20 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое завершилось досрочно из-за пандемии коронавируса, "Химки" намерены продолжить выступление в ФНЛ. Первое и второе места дают возможность прямого выхода в Тинькофф Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

"Как я говорил раньше, дорожная карта у нас выработана, сейчас инвестор создает юрлицо. Соответственно, мы от бюджетного учреждения лицензируемся в ФНЛ. Как юрлицо будет создано, мы перейдем ко второй фазе оформления, что предполагает замену обязательств, финансовое переоформление спортивных контрактов и все, что с этим связано, - сказал Терюшков. - Нового юрлица пока нет, оно будет создано в начале июля. В любом случае мы должны лицензироваться для выступления в ФНЛ".

"Мы уже подали в лигу документы именно как от мунициального бюджетного учреждения. Команда вышла из отпуска, поедет на сборы, тренируется пока на стадионе "Родина", готовится к полуфиналу Кубка России", - добавил он.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что "Химки" могут попытаться пройти лицензирование для участия в Тинькофф Российской Премьер-Лиге. "О лицензировании в РПЛ пока ничего неизвестно. Мы как приняли решение играть в ФНЛ, от него мы не отходим", - подчеркнул министр.