СМИ: "Ростов" может приобрести полузащитника сборной Японии по футболу

ТАСС, 11 июня. Российский футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону заинтересован в японском полузащитнике "Токио" Кенто Хасимото. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Nikkan Sports.
По информации источника, "Ростов" провел переговоры с агентом 26-летнего игрока. Хасимото готов к переходу в новый клуб, но перед этим намерен выиграть чемпионат Японии, сезон-2020 был приостановлен после первого тура из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 4 июля. Контракт полузащитника с "Токио" истекает в январе 2021 года. По данным портала Transfermarkt, его трансфер оценивается в €1,2 млн.
Хасимото является воспитанником "Токио", за основную команду он выступает с 2011 года. В 2019 году он попал в символическую команду чемпионата Японии. В составе национальной сборной он дебютировал в марте 2019 года и провел семь матчей, не сумев отметиться результативными действиями.
Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 22 матчах. Свой первый матч после паузы подопечные Валерия Карпина проведут в гостях против "Сочи" 19 июня.