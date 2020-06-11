СМИ: "Ростов" может приобрести полузащитника сборной Японии по футболу

ТАСС, 11 июня. Российский футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону заинтересован в японском полузащитнике "Токио" Кенто Хасимото. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Nikkan Sports.

По информации источника, "Ростов" провел переговоры с агентом 26-летнего игрока. Хасимото готов к переходу в новый клуб, но перед этим намерен выиграть чемпионат Японии, сезон-2020 был приостановлен после первого тура из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 4 июля. Контракт полузащитника с "Токио" истекает в январе 2021 года. По данным портала Transfermarkt, его трансфер оценивается в €1,2 млн.