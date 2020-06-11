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Автогонки

Сезон-2020 MotoGP откроется этапом в Испании 19 июля

Точные даты проведения этапов будут зависеть от ситуации с пандемией
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© AP Photo/Bas Czerwinski

ТАСС, 11 июня. Этап в Испании 19 июля станет первым Гран-при сезона-2020 чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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В четверг был обнародован календарь MotoGP, в нем опубликованы даты 13 европейских этапов, гонки будут проходить с июля по ноябрь. Четыре этапа могут пройти за пределами Европы (в США, Аргентине, Таиланде и Малайзии), в таком случае сезон завершится 13 декабря, решение будет принято не позднее 31 июля. Отмечается, что точные даты проведения этапов будут зависеть от ситуации с пандемией и соответствующих разрешений от местных властей.

Сезон MotoGP должен был начаться в марте, однако старт был отложен из-за пандемии коронавируса. Позднее были отменены или перенесены более десяти этапов.

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