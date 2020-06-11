РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов в срок до 22 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено на следующей неделе возобновить допинг-тестирование даже в том случае, если не будет иметь к этому времени каких-то согласительных документов, которых ждет от регионов и органов управления спортивной отрасли. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Мы уже уведомили Министерство спорта России и Олимпийский комитет России, что на следующей неделе в любом случае возобновим тестирование, - подчеркнул Ганус. - Нами проведена огромная работа, которая основывается на международных стандартах по тестированию, требованиях обеспечения безопасности для сотрудников скорой помощи и последних рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) по работе в период пандемии коронавируса".

Глава РУСАДА отметил, что процесс согласования с федеральными и региональными органами власти возобновления тестирования проходит очень непросто. "Вопросы от WADA на тему, когда РУСАДА возобновит тестирование, поступают к нам регулярно, - продолжил собеседник ТАСС. - WADA также беспокоит вопрос о том, имеют ли право инспекторы допинг-контроля беспрепятственно перемещаться по территории России. А мы уже третью неделю переносим наши миссии, но на следующей неделе уже точно приступим к работе в строгом соответствии с разработанной нами моделью тестирования".

"Также нам необходим доступ на объекты спортивной инфраструктуры и на тренировочные базы, - подчеркнул Ганус. - Мы ждем подтверждений от Министерства спорта РФ, что имеем в настоящее время доступ туда. Если инспекторы допинг-контроля сейчас поедут на базы и их туда не пустят, то РУСАДА тогда будет фиксировать нарушения правил доступности теми спортсменами, в отношении которых планировалось тестирование".

"Наши инспекторы допинг-тестирования прошли тестирование на коронавирус, также у них будет проводиться замер температуры тела перед выходом на миссию. Мы давно уже приобрели специальные костюмы защиты и готовы выезжать на тестирование. Но не можем никак возобновить работу, что является плохим знаком. Плохим знаком для спортивной юрисдикции страны, потому что национальное антидопинговое агентство готово к работе, но фактически деятельность его ограничена", - заключил глава РУСАДА.