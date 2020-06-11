Мяус: выплата компенсации за трансфер футболиста Головина поможет спортшколам региона

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году. Ранее стало известно, что выплаты получает две детско-юношеские спортивные школы в Кемеровской области.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Получение солидарной выплаты от футбольного клуба "Монако" за трансфер полузащитника команды и сборной России Александра Головина поможет спортивным школам Кемеровской области, принявшим участие в подготовке игрока. Такое мнение ТАСС в четверг высказал министр спорта региона Сергей Мяус.

"Знаю, что училище олимпийского резерва города Ленинск-Кузнецкий, его директор Наталья Сизикова и тренер футбольной команды Сергей Васютин, совместно подавали прошение, чтобы получить компенсацию на Головина. Сегодня в СМИ уже прочитал, что компенсацию получат футбольная школа в Осинниках и училище олимпийского резерва. У меня пока нет информации от них, каким будет порядок выплат, но знаю одно - это будет хорошее подспорье детским тренерам и воспитанникам в части формы, обмундирования, поездок. Но подчеркну, официально пока никаких уведомлений не было", - сказал Мяус.

Сумма трансфера Головина в "Монако", по данным Transfermarkt, составила €30 млн, футболист стал самым дорогим российским игроком в истории. Предыдущий самый дорогой трансфер, которым был переход Юрия Жиркова из ЦСКА в английский "Челси" в 2009 году, составляет €21 млн.

Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.