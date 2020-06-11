Центры ГТО могут возобновить свою работу в ряде регионов во второй половине июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Центры тестирования комплекса ГТО могут возобновить свою работу в ряде субъектов РФ во второй половине июня. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", являющейся федеральным оператором ГТО, Александр Карпов.

"Центры тестирования возобновят работу ориентировочно со второй половины июня в ряде регионов", - сказал Карпов.

Он отметил, что принятый в марте правительством РФ план по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения повлек и приостановление работы центров тестирования комплекса ГТО. Таким образом, с конца марта оценка уровня физической подготовленности россиян по итогам выполнения нормативов ГТО не проводилась.

"Возобновление работы, безусловно, [в июне] будет возможным только с соблюдением требований Роспотребнадзора, что повлечет потенциально сокращение групп, которые сможет принимать центр тестирования по сравнению с предыдущими периодами", - добавил Карпов.

Национальный проект "Демография" призван увеличить долю россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В самом документе, в частности в федеральном проекте "Спорт - норма жизни", уточняется, что это должно произойти за счет активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе благодаря вовлечению граждан в подготовку и выполнение нормативов ГТО. Также для достижения поставленной в нацпроекте цели необходимо подготовить спортивный резерв и развивать спортивную инфраструктуру.