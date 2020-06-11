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Зимние олимпийские виды спорта

Хованцев будет консультировать сборную России по биатлону в сезоне-2020/21

Вице-президент СБР Валерий Польховский не включен в список команды
Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, внесенный в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 как администратор, будет консультировать команду в качестве руководителя экспертного совета. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Список кандидатов был опубликован на официальном сайте Минспорта РФ, Хованцев внесен в него как администратор тренировочного процесса. Он возглавлял команду в прошлом сезоне. Вице-президент СБР Валерий Польховский не включен в список команды, старшими тренерами указаны Юрий Каминский, Николай Большаков и Михаил Шашилов.

"Хованцев заявлен как администратор и консультант команды. Он как руководитель экспертного совета будет смотреть, общаться со всеми", - сказал Драчев.

В основном составе команды нет бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира в эстафете и чемпиона Европы - 2019 в сингл-миксте Дмитрия Малышко. "Малышко находится в списке кандидатов. Если он покажет достойный результат, то у нас будет возможность взять его на этапы Кубка мира и Европы", - подчеркнул Драчев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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