Хованцев будет консультировать сборную России по биатлону в сезоне-2020/21

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, внесенный в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 как администратор, будет консультировать команду в качестве руководителя экспертного совета. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Список кандидатов был опубликован на официальном сайте Минспорта РФ, Хованцев внесен в него как администратор тренировочного процесса. Он возглавлял команду в прошлом сезоне. Вице-президент СБР Валерий Польховский не включен в список команды, старшими тренерами указаны Юрий Каминский, Николай Большаков и Михаил Шашилов.

"Хованцев заявлен как администратор и консультант команды. Он как руководитель экспертного совета будет смотреть, общаться со всеми", - сказал Драчев.

В основном составе команды нет бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира в эстафете и чемпиона Европы - 2019 в сингл-миксте Дмитрия Малышко. "Малышко находится в списке кандидатов. Если он покажет достойный результат, то у нас будет возможность взять его на этапы Кубка мира и Европы", - подчеркнул Драчев.