Ралли-рейд "Дакар" пройдет с 3 по 15 января 2021 года по территории Саудовской Аравии

Ралли-рейд во второй раз подряд пройдет на территории Саудовской Аравии.

ТАСС, 11 июня. Ближайший ралли-марафон "Дакар" состоится в Саудовской Аравии, соревнования пройдут с 3 по 15 января. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета гонки.

"Дакар" - это ежегодный ралли-марафон, соревнования по гонкам на автомобилях и мотоциклах разных классов. Впервые соревнования состоялись в 1979 году. До 2008 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку, в 2020 году ралли-рейд впервые прошел в Азии.

Участниками ралли-марафона "Дакар" могут быть как гонщики-профессионалы, так и любители, последние обычно составляют около 80%. Дистанция разбивается на отдельные этапы, длина которых может достигать 800-900 км.

Победителем становится гонщик (или экипаж), преодолевший дистанцию за наименьшее суммарное время. В спортивный зачет идет только время, показанное на так называемых спецучастках (отрезках трасс, на которых пилоты должны ехать настолько быстро, насколько это возможно). Помимо спецучастка, каждый этап включает в себя "дорожные секции" (например, отрезки от места отдыха до старта спецучастка, от финиша до места отдыха), время прохождения которых не идет в зачет.

В 2020 году российский экипаж команды "Камаз-мастер" Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков.