Футболист "Тоттенхэма" Алли пропустит одну игру из-за высмеивания пандемии коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит первый матч после возобновления чемпионата Англии по футболу против "Манчестер Юнайтед" из-за сатирического ролика на тему пандемии коронавируса, который он опубликовал в одной из социальных сетей в феврале. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Алли выложил в Snapchat ("Снапчат") ролик, на котором присутствует мужчина азиатской внешности. Затем футболист снял на видео бутылку с антисептиком и подписал публикацию фразой "этому вирусу следует быть быстрее, чтобы достать меня". Позднее полузащитник извинился за свой поступок.

В комиссии по этике Футбольной ассоциации Англии (FA) отметили, что публикация Алли является скорее "результатом спонтанной необдуманной глупости, чем преднамеренного злого умысла". Полузащитник должен будет выплатить штраф в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.

"Я хотел бы еще раз извиниться за нарушение, вызванное моим поведением, - сказал 24-летний Алли. - Это была очень плохая шутка о коронавирусе, который теперь повлиял на жизнь в большей степени, чем мы только могли себе представить. Благодарю Футбольную ассоциацию Англии за подтверждение непреднамеренности моих действий, потому как я презираю дискриминацию любого рода. Мы все должны помнить о словах и действиях, которые мы совершаем, и о том, как они могут восприниматься другими".

Чемпионат Англии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Первый матч "Тоттенхэм" проведет дома 19 июня против "Манчестер Юнайтед", Алли пропустит игру. В турнирной таблице чемпионата Англии "Тоттенхэм" идет восьмым, имея в активе 41 очко после 29 матчей. Алли в текущем сезоне провел за "Тоттенхэм" 35 матчей в разных турнирах, забив девять голов и отдав шесть голевых передач.