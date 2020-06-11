Хованцев заявил, что будет посещать тренировочные сборы российских биатлонистов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, который назначен на должность аналитика национальной команды, намерен посещать ее тренировочные сборы. Об этом он рассказал ТАСС.

Хованцев был внесен в состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21 в качестве администратора тренировочного процесса. Президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Хованцев будет консультировать команды. Ранее Драчев заявил, что намерен создать при СБР экспертный совет, который должен возглавить Хованцев.

"Экспертный совет при СБР будет создаваться с возможностью ездить на тренировочные сборы. Фактически да, я буду консультантом", - сказал Хованцев.

С 2018 по 2020 год Хованцев был главным тренером сборной России и старшим тренером мужской команды.