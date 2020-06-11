РУСАДА начало работу по взысканию cо спортсменов расходов по проигранным ими делам в CAS

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приступило к взысканию судебных расходов по делам, которые были проиграны российскими спортсменами в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом говорится в заявлении РУСАДА, которое предоставил ТАСС генеральный директор агентства Юрий Ганус.

"На настоящий момент РУСАДА беспокоят безосновательные апелляции со стороны спортсменов, которые ставят агентство в ситуацию, когда необходимо нанимать адвоката для представления интересов в CAS и тратить бюджетные средства, - говорится в сообщении. - В целях обеспечения принципа законности, предотвращения и компенсации безосновательных трат средств федерального бюджета РУСАДА начинает работу по взысканию судебных расходов по делам, которые были проиграны спортсменами в CAS".