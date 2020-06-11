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Летние неолимпийские виды спорта

Всероссийская федерация самбо подготовит цикл видео по истории развития вида спорта

Первый эпизод будет опубликован 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) при поддержке Министерства спорта РФ подготовит специальный цикл видео по истории развития вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба ВФС.

ВФС подготовит видео совместно с медиагруппой "Красный квадрат". Первый эпизод будет опубликован 12 июня.

"Идея проекта не только в том, чтобы просветить юных спортсменов, но и дать старт для новых побед, - сказал президент ВФС Сергей Елисеев. - Только оборачиваясь назад, можно понять, какой путь уже был проделан, и только после этого начинать создание нового эпизода в современной истории самбо".

Самбо (самозащита без оружия), а также комплексная система самозащиты были разработаны в 1920-1930 годах советскими спортсменами Виктором Спиридоновым, Василием Ощепковым и Анатолием Харлампиевым. В 1947 году самбо было признано международным видом спорта.

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Летние неолимпийские виды спорта
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