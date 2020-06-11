Астахов: БК "Химки" сейчас формирует бюджет, после чего будет ясность по контрактам

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" в настоящее время занимается формированием бюджета на предстоящий сезон, и только после этого наступит ясность по новым контрактам игроков. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

Летом 2020 года истекает контракт лидера подмосковного клуба и одного из лучших защитников Евролиги Алексея Шведа. Ранее испанский портал Encestando сообщил, что Швед, чье соглашение с "Химками" истекает этим летом, продлил контракт с подмосковным клубом на два года. При этом агент баскетболиста сообщал, что Швед в настоящее время ведет переговоры с несколькими клубами.

"Все, что сейчас появляется в прессе, - это просто мнения, которые доносятся с разных сторон, - сказал Астахов. - На данный момент мы занимаемся формированием бюджета на следующий сезон. Когда поймем [какой будет бюджет], будем работать по контрактам игроков, которые нас интересуют".

До "Химок" Швед выступал за московские ЦСКА и "Динамо", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА. В НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011.

Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.

"Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию и Единую лигу ВТБ в Евролиге, вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом".