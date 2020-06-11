БК "Химки" прислушается к мнению профсоюза игроков Евролиги по дате начала тренировок

25 мая руководство Евролиги приняло решение не доигрывать текущий сезон, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить состав участников отмененного турнира на следующий сезон. Из российских команд в сезоне-2019/20 принимали участие действующий победитель ЦСКА, а также "Химки" и петербургский "Зенит".

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" планирует приступить к тренировкам в начале августа, но прислушается к мнению профсоюза игроков Евролиги по этому вопросу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

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"Сейчас ситуация такова, что Евролига и профсоюз игроков обсуждают реальные даты начала тренировок. Мы будем отталкиваться от этого. Но обычно начинаем где-то в начале августа", - сказал Астахов.

Говоря о готовности спортивных объектов Подмосковья принимать команду для тренировок, генеральный директор "Химок" заявил: "Де-юре всё открыто, но есть определенный стандарт Минспорта, и в соответствии с ним надо много требований соблюсти, чтобы арена или спорткомлекс могли принимать команды, это достаточно сложный и непростой вопрос. В данный момент мы готовимся к этому, стараемся сделать так, чтобы все требования были соблюдены. Учитывая, что сейчас у всех игроков отпуск, то в полном объеме мы будем готовы, думаю, к концу июня".

Евролига была прервана в марте. Турнир был остановлен после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных.