БК "Химки" прислушается к мнению профсоюза игроков Евролиги по дате начала тренировок

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" планирует приступить к тренировкам в начале августа, но прислушается к мнению профсоюза игроков Евролиги по этому вопросу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.
25 мая руководство Евролиги приняло решение не доигрывать текущий сезон, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить состав участников отмененного турнира на следующий сезон. Из российских команд в сезоне-2019/20 принимали участие действующий победитель ЦСКА, а также "Химки" и петербургский "Зенит".
"Сейчас ситуация такова, что Евролига и профсоюз игроков обсуждают реальные даты начала тренировок. Мы будем отталкиваться от этого. Но обычно начинаем где-то в начале августа", - сказал Астахов.
Говоря о готовности спортивных объектов Подмосковья принимать команду для тренировок, генеральный директор "Химок" заявил: "Де-юре всё открыто, но есть определенный стандарт Минспорта, и в соответствии с ним надо много требований соблюсти, чтобы арена или спорткомлекс могли принимать команды, это достаточно сложный и непростой вопрос. В данный момент мы готовимся к этому, стараемся сделать так, чтобы все требования были соблюдены. Учитывая, что сейчас у всех игроков отпуск, то в полном объеме мы будем готовы, думаю, к концу июня".
Евролига была прервана в марте. Турнир был остановлен после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных.