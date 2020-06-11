Власти Турции уверены, что финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле

ТАСС, 11 июня. Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу выразил уверенность в том, что финальный матч футбольной Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Комментарий министра приводит AFP .

"У меня нет сомнений в том, что этот финал пройдет наилучшим образом в Турции. Мы уверены, что получим хорошие новости 17 июня. Мы внимательно за этим следим, это очень важно", - сказал Касапоглу.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

Решение относительно формата завершения Лиги чемпионов и места проведения оставшихся матчей будет принято 17 июня исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций. Ранее СМИ сообщали, что Лига чемпионов может быть доиграна в Португалии.