Васильев: включение биатлониста Малышко в состав на Кубок мира из резерва будет авантюрой

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает авантюрным вариант, при котором включенный в резервный список сборной России Дмитрий Малышко может поехать на этап Кубка мира в случае успешного выступления на внутрироссийских соревнованиях. Об этом двукратный олимпийский чемпион сказал ТАСС.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил ТАСС, что 33-летний уроженец Ленинградской области, бронзовый призер чемпионата мира прошлого года Малышко может выступить на этапах Кубка мира и Международного союза биатлонистов (IBU) в случае успехов на соревнованиях в России. Спортсмен начинал прошлый сезон в основном составе команды, однако был исключен из нее из-за плохих результатов и отказался затем выступать на "Ижевской винтовке", проходившей в конце декабря.

"Человек, которого убирают с Кубка мира, должен автоматически уезжать на Кубок IBU, и это должен быть отработанный механизм. Его нельзя отправлять в Россию, где в это время грипп, морозы, и такое решение безграмотно, как я считаю, - сказал Васильев. - Малышко же отправили именно туда, а не на Кубок IBU, где он мог себя проявить. Сейчас же опять предлагается какой-то авантюрный вариант, согласно которому его могут позвать на Кубок мира, если он хорошо выступит на декабрьских этапах Кубка России".

"На этапы Кубка мира должны ездить только люди, которые централизованно готовились в составе сборной, и никаких людей со стороны не должно быть. Все те, кто выступает на Кубке России, должны зарабатывать себе право попасть в сборную на следующий год, а сейчас нам предлагается какая-то авантюра. Такие вещи может озвучивать только далекий от биатлона человек, которым Драчев не является. Он всегда был в эпицентре развития биатлона, а тут говорит очевидную глупость", - добавил он.

Для Малышко идеальным будет, если после успешного выступления в России его возьмут на Кубок IBU, считает Васильев. "Если абстрагироваться от того, что я руковожу петербургским биатлоном, все, что происходит с Малышко, по его мнению, это жуткая несправедливость. Он неправильно сделал, что не поехал выступать в Ижевск - ему надо было соревноваться. И я об этом говорил, что любой спортсмен - это солдат, а любой солдат должен выполнять приказ своих командиров, в данном случае - тренеров", - отметил он.

"Он этого приказа не выполнил и сделал неправильно, но если рассматривать этот вопрос по сути, то, конечно, с ним обошлись просто несправедливо - с декабря фактически он нигде не выступал и его задвинули", - добавил Васильев.