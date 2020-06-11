Баскетбольный клуб "Панатинаикос" заявил о намерении покинуть Евролигу

Астахов: БК "Химки" сейчас формирует бюджет, после чего будет ясность по контрактам

Во вторник владелец команды Димитрис Яннакопулос объявил о готовности продать клуб за €25 млн. После досрочного завершения сезона-2019/20 Евролиги владелец "Панатинаикоса" выступил с критикой Бартомеу. Также Яннакопулос объявил о том, что греческий клуб покинет Евролигу и с нового сезона будет выступать в Лиге чемпионов, что выгоднее для команды с экономической точки зрения.

"Принимая во внимание тот факт, что участие нашей команды в турнире не принесло никакой выгоды для нас, "Панатинаикос" выражает намерение передать свою лицензию на участие в соревновании. Мы официально просим компетентные органы Евролиги предпринять все необходимые шаги по этому вопросу", - говорится в сообщении.

"Панатинаикос" является шестикратным победителем турнира, один раз клуб стал вторым и трижды завоевал бронзовые награды.