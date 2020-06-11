Васильев назвал профанацией создание экспертного совета в СБР

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС о планах создать совет и пригласить туда в том числе бывшего главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

"Я считаю, что любой, какой бы он ни был, экспертный совет является трудоустройством ненужных людей. Высказаться может любой тренер в регионе или любой руководитель, зачем по любому поводу создавать совет? У каждого тренера сборной существует свое четко сформированное мнение, которого он будет придерживаться. А если ему по ходу будут что-то советовать эксперты, то получится полная чушь", - сказал Васильев.

"Старший тренер должен четко сформулировать мнение, как он будет тренировать в сезоне свою группу спортсменов, и на этом точка. Поэтому любой экспертный совет - это профанация", - добавил он.