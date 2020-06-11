{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на "Бойцовском острове"

Турнир состоится в июле

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дебют Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в организации состоится в июле на турнире, который пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

На эту тему

"Июль, Бойцовский остров", - сказал Магомедов, отвечая на соответствующий вопрос.

Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле на одном турнире с братом. Позднее бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Всего на счету спортсмена 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Теги
ММА
КХЛ
Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Гуськов вошел в состав правления лиги
Также в состав правления включен вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков
Читать полностью