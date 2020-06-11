Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дебют Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в организации состоится в июле на турнире, который пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Июль, Бойцовский остров", - сказал Магомедов, отвечая на соответствующий вопрос.

Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле на одном турнире с братом. Позднее бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Всего на счету спортсмена 12 побед и ни одного поражения в ММА.