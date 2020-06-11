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Футбол в России

Матч чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" пройдет со зрителями

Встреча состоится на стадионе "Фишт" 19 июня
Болельщики ФК "Сочи" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Болельщики ФК "Сочи"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Администрация Краснодарского края разрешила проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивных объектов с 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Сочи".

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Таким образом, матч 23-го тура прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" на стадионе "Фишт" пройдет 19 июня в присутствии зрителей. О порядке распространения билетов пресс-служба "Сочи" сообщит в ближайшие дни.

Ранее о возможности посещения домашних матчей для владельцев сезонных абонементов объявил еще один клуб региона "Краснодар". Билеты будут распределены случайным образом с помощью лотереи.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев поля. "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 24 очка в 22 матчах.

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