Ласицкене: ВФЛА не стоит прикрываться заслугами атлетов в разногласиях с World Athletics

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выбрала слабую позицию в споре с World Athletics по вопросу получения российскими спортсменами нейтрального статуса. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.

В среду члены бюро президиума ВФЛА сошлись во мнении, что отказ в выдаче нейтрального статуса российским спортсменам в случае невыплаты ВФЛА штрафа в $5 млн является "дискриминацией атлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи".

"Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных. Вариант с тем, что мы "гордость мировой легкоатлетической семьи" не работал последние пять лет, не сработает и сейчас. Причем федерация делает все это за три недели до дедлайна, хотя условия получения нейтрального статуса были озвучены еще три месяца назад. После подобных заявлений еще больше убеждаешься, что во главе ВФЛА находятся люди, которые не понимают, что они говорят, делают и какие будут последствия", - сказала Ласицкене.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.