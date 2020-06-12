Главный тренер "Енисея" Тарханов задумывался о завершении карьеры в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Александр Тарханов не исключил вариант завершения карьеры после окончания работы в команде. Об этом специалист рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Тарханов начинал профессиональную футбольную карьеру в Красноярске. С 1969 по 1972 год он выступал за молодежный состав местного "Автомобилиста" (нынешнее название - "Енисей"). С 1972 по 1975 год Тарханов играл в основной команде. Во вторник он был назначен главным тренером "Енисея", контракт с клубом рассчитан на два года.

"Да, я думал об этом. Ведь свою игровую карьеру начинал именно в Красноярске. Но посмотрим, как все пойдет", - сказал Тарханов.

Последним клубом специалиста был армянский "Пюник". Он возглавлял несколько российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо" (оба - Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Урал" (Екатеринбург), а также работал в Литве и Болгарии. Тарханов входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.

"Енисей" занял 14-е место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.