Воспитанник "Металлурга" Швырев вернулся в клуб после двух сезонов в АХЛ

Контракт с 21-летним игроком заключен на два года.

В 2017 году Швырев был выбран "Колорадо" в пятом раунде под общим 125-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На протяжении двух последних сезонов он выступал за фарм-клуб "Колорадо" "Колорадо Иглз", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и провел в общей сложности 106 матчей, в которых набрал 22 (12 голов + 10 передач) очка.

"Игорь - воспитанник магнитогорской школы, которого мы пару лет не видели в системе "Металлурга", но все же пристально за ним следили. Посмотрели на его индивидуальные тренировки, он возмужал, поздоровел, у него отличное катание и техническое оснащение", - отметил главный тренер команды Илья Воробьев.

Швырев является воспитанником "Металлурга", он выступал с командой на протяжении трех сезонов, забросив в 46 играх КХЛ одну шайбу и став с командой в сезоне-2015/16 обладателем Кубка Гагарина.