Участие трех клубов Единой лиги ВТБ в сезоне Еврокубка было согласовано в прошлом году

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие трех российских клубов Единой лиги ВТБ в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка было согласовано еще в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги, под эгидой которой проводится турнир.

Ранее портал Eurohoops сообщил, что три клуба Единой лиги ВТБ смогут принять участие в баскетбольном Еврокубке в следующем сезоне.

"Не думаем, что будут какие-то изменения по количеству клубов. Все было согласовано еще в прошлом году, и Единая лига ВТБ уже тогда получила три места в Еврокубке", - сказали в пресс-службе Евролиги.

В сезоне-2020/21 в Еврокубке смогут участвовать по три клуба из Испании, Адриатической лиги и Единой лиги ВТБ. По два места получат клубы из Франции, Германии, Италии и Турции, еще по одной путевке получат команды из Греции, Литвы, Польши, а также один представитель Бельгии, Израиля или Нидерландов. Еще три места будут распределены с помощью специальных приглашений (wild card).

Заявки на участие в турнире уже подали 32 команды из 16 стран. Окончательный состав участников Еврокубка будет объявлен 15 июня. В связи с тем, что сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, четвертьфиналисты прерванного турнира гарантировано получат места в новом розыгрыше.

Еврокубок считается вторым по силе клубным европейским турниром после Евролиги. В прошедшем сезоне в нем участвовали два клуба из Единой лиги ВТБ - УНИКС и "Локомотив-Кубань". УНИКС дошел до четвертьфинала, где должен был сыграть с сербским "Партизаном", а "Локомотив-Кубань" не сумел пробиться в топ-16.