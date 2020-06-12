"Зенит" с июня возобновит выплату зарплаты в полном объеме

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб и футболисты "Зенита" с июня будут получать заработную плату в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее "Зенит" объявил о договоренности по сокращению зарплаты на 50% на апрель и май с игроками, тренерским штабом и менеджментом клуба. Решение было связано с приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.

"Мы находимся в режиме повышенной футбольной готовности. Это позволило вернуться к выплате зарплаты в соответствии с контрактами, начиная с июня", - сказал Медведев.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) на момент паузы были сыграны 22 тура из 30 запланированных. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В первом матче после возобновления чемпионата петербуржцы 20 июня в Москве сыграют с ЦСКА. Начало игры в 19:00 мск.