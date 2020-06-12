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Зимние олимпийские виды спорта

Большой Хрустальный глобус лыжника Большунова находится в Москве

Ранее Международная федерация лыжного спорта сообщила об отправке всех наград победителям прошлого сезона
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) прислала Александру Большунову большой Хрустальный глобус, награда находится в Москве. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Ранее FIS сообщила, что всем победителям прошлого сезона отправлены награды.

"FIS отправила большой Хрустальный глобус Большунову. Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве", - сказала Вяльбе.

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус (победить в общем зачете Кубка мира по итогам сезона). В активе спортсмена три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, четыре раза он становился серебряным призером чемпионата мира.

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