Большой Хрустальный глобус лыжника Большунова находится в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) прислала Александру Большунову большой Хрустальный глобус, награда находится в Москве. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

FIS отправила Большунову большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира

Ранее FIS сообщила, что всем победителям прошлого сезона отправлены награды.

"FIS отправила большой Хрустальный глобус Большунову. Они напутали с документами. Но сейчас награда находится в Москве", - сказала Вяльбе.

Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус (победить в общем зачете Кубка мира по итогам сезона). В активе спортсмена три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, четыре раза он становился серебряным призером чемпионата мира.