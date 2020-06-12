Тарпищев: функциональная готовность теннисистов сейчас является одной из главных проблем

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Физическая подготовка теннисистов после выхода из режима самоизоляции является одной из основных проблем в настоящий момент. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

"Сложности, с которыми столкнутся теннисисты после выхода из самоизоляции, понятны. Один из главных вопросов - функциональная готовность, - сказал Тарпищев. - Вхождение в сезон должно быть медленным и индивидуальным. В профессиональном теннисе все - личности и должны иметь разные варианты выхода после длительной паузы. Ведь у кого-то есть выносливость от природы, у кого-то нет, у кого-то есть быстрота, у кого-то нет".

Ранее Тарпищев заявил ТАСС, что необходимо проводить исследования на тему того, могут ли атлеты, перенесшие заболевание, вызываемое коронавирусом, продолжать заниматься спортом.

Президент ФТР также рассказал, что с вниманием будет следить за возобновлением матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги. "Футбол же командный вид спорта, и надо, чтобы все в команде были одинаково готовы функционально к началу чемпионата, это вопрос проблематичный. Буду с интересом следить [за РПЛ], тем более я болельщик [московского "Спартака"] со стажем", - подчеркнул собеседник агентства.