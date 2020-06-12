Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Новиков получил лицензию Pro

Новиков успешно защитил работу по теме "Конфликты в команде и способы их решения".

"Футбольный клуб "Динамо" поздравляет Кирилла Александровича с получением лицензии высшей категории и желает успешного применения полученных знаний на практике", - говорится в сообщении.

Новикову 39 лет, он возглавил "Динамо" в ноябре 2019 года, проработав до этого месяц исполняющим обязанности главного тренера. В структуре московского клуба он начал работу в 2015 году, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское "Динамо", команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. В мае 2019 года специалист вновь возглавил молодежную команду "Динамо".

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первый матч после перерыва "Динамо" проведет на выезде против "Краснодара" 21 июня, встреча начнется в 20:00 мск. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев. "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 22 матчах.