СМИ: клуб НХЛ "Рейнджерс" может привлечь Кравцова для тренировочного лагеря

ТАСС, 12 июня. Российский форвард Виталий Кравцов может присоединиться к тренировочному лагерю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает телеканал Sportsnet .

По информации источника, клуб также рассматривает возможность приглашения в лагерь шведа Лиаса Андерссона.

Кравцов был выбран "Рейнджерс" в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. 20-летний игрок является воспитанником челябинского "Трактора", выступал в системе клуба с 2016 года. В сезоне-2019/20 нападающий играл за фарм-клуб "Рейнджерс" "Хартфорд", в составе которого провел 39 матчей и отметился 15 (шесть голов + девять передач) набранными очками. В октябре он вернулся в "Трактор" и сыграл в 11 играх за клуб, набрав три (2+1) очка, после чего вновь отправился в США.

Также сообщается, что "Флорида" в связи с невозможностью привлечь к тренировочному лагерю россиянина Григория Денисенко рассматривает в качестве замены Оуэна Типпетта. 19-летний россиянин, который 5 мая подписал с "Флоридой" трехлетний контракт, не может присоединиться к играм команды в этом сезоне.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.