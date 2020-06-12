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Футбол в России

Тренеры Семшов и Зырянов сдали экзамены на получение лицензий категории Pro

Ранее в пятницу стало известно об успешно сданном экзамене на лицензию Pro главного тренера московского "Динамо" Кирилла Новикова

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старший тренер тульского футбольного клуба "Арсенал" Игорь Семшов и старший тренер молодежной команды петербургского "Зенита" Константин Зырянов сдали экзамены на получение тренерских лицензий категории Pro. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

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Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Новиков получил лицензию Pro

Ранее в пятницу московское "Динамо" сообщило о том, что лицензию категории Pro получил главный тренер команды Кирилл Новиков. 39-летний специалист успешно защитил работу по теме "Конфликты в команде и способы их решения".

"Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов", - сказал Лексаков.

Также гендиректор Академии тренерского мастерства сообщил, что список тренеров, которые будут претендовать на получение лицензии Pro, будет сформирован в первой половине дня 14 июня.

Лицензии В, А и Pro - это профессиональные лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В России на эти лицензии обучение проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Обучение на каждую из последующих лицензий длится около года.

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