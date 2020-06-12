Юрченко считает бессмысленным собирать комиссию ВФЛА без представителей World Athletics

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Организация заседания комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) без представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) бессмысленна. Такое мнение высказал ТАСС президент ВФЛА и председатель комиссии по восстановлению Евгений Юрченко.

21 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики направила в World Athletics информацию о составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Комиссия будет окончательно сформирована после того, как международная федерация назначит в нее своих независимых экспертов.

"Как вы знаете, решение о формировании комиссии по восстановлению ВФЛА было принято 12 марта на совете World Athletics. Всероссийская федерация со своей стороны сделала все необходимое, и 20 апреля такая комиссия была сформирована. В нее вошли представители Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Министерства спорта РФ, комиссии спортсменов ВФЛА. Напомню, 21 апреля вся информация о комиссии и ее составе была направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций", - заявил Юрченко.

"Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на такой факт: только 29 мая World Athletics объявила конкурс на должность экспертов в комиссию по восстановлению в правах ВФЛА. Был опубликован ряд требований к кандидатам и объявлено, что отбор будет продолжаться до 19 июня. Как вы понимаете, наша сторона ожидает, и думаю, совершенно понятно, кто в этой ситуации затягивает процесс. Проводить какие-либо заседания в неполном составе, без представителей стороны World Athletics, я считаю неконструктивным и бессмысленным, ждем полного комплектования комиссии", - подчеркнул Юрченко.

12 марта совет World Athletics приняла решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, ОКР и Министерства спорта РФ.