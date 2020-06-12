Двоюродный брат Нурмагомедова проведет бой с Вудом на "Бойцовском острове" 25 июля

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Дебют двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) состоится на так называемом "Бойцовском острове" в Абу-Даби против британца Натаниэля Вуда. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Соперником станет Вуд, бой пройдет 25 июля", - сказал собеседник агентства.

Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле на одном турнире с братом. Позднее бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Всего на счету 24-летнего спортсмена 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В активе 26-летнего Вуда 16 побед и четыре поражения.