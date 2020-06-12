Бой-реванш между Анкалаевым и Куцелабой пройдет 15 июля

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев проведет реванш с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 15 июля на "Бойцовском острове". Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

UFC планирует в июле провести четыре турнира на "Бойцовском острове", который располагается на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Турниры пройдут 11, 15, 18 и 25 июля.

"Бой с Куцелабой пройдет 15 июля на острове", - сказал собеседник агентства.

Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом 1 марта. Молдавский спортсмен при этом остался недоволен решением рефери остановить бой. Реванш должен был состояться в апреле, но был перенесен из-за коронавируса.

В активе 28-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение, 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.