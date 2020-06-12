Международный союз велосипедистов возобновит сезон 1 августа

ТАСС, 12 июня. Международный союз велосипедистов (UCI) 1 августа проведет в Италии однодневную гонку "Страде Бьянке", которая станет первой после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

UCI утвердил обновленный календарь Мирового тура для мужчин и для женщин. Гранд-туры пройдут в сроки, объявленные ранее: "Тур де Франс" - с 29 августа по 20 сентября, "Джиро д'Италия" - с 3 по 25 октября, "Вуэльта Испании" - с 20 октября по 8 ноября.

Юниорский чемпионат мира по велотреку, который должен был пройти с 16 по 21 августа в Египте, перенесен на год. Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону в 2021 году пройдет в Италии, а не в Колумбии, даты проведения станут известны позднее.

UCI объявил о приостановке соревнований из-за коронавируса в марте.