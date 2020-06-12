Ярошик после получения лицензии Pro намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру

В пятницу в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) состоялся экзамен на получение лицензий категории Pro. Из 25 специалистов 23, среди которых был Ярошик, успешно защитили свои работы.

"Главное, что все закончилось успешно, но жалко, что мы не могли сегодня встретиться и закончить все вместе, - сказал Ярошик. - Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет".

"Если такая команда не появится, я, наверное, пойду куда-нибудь на стажировку. Где хотел бы продолжить тренерскую карьеру? Я молодой тренер, в начале пути. Пока у меня нет предложений, если появятся, могу обсудить их", - отметил чешский специалист.

Вместе с тем Ярошик не стал исключать возможности продолжения карьеры в качестве помощника главного тренера в каком-нибудь именитом клубе. "Я могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придет приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником", - добавил собеседник агентства.

В России Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также он выступал за чешские "Спарту" и "Слован", английские "Челси" и "Бирмингем", шотландский "Селтик", испанские "Сарагосу" и "Алавес". Завершив карьеру в 2015 году, чех после двух лет паузы начал работать в качестве помощника главного тренера в молодежной команде "Спарты". После этого он работал на аналогичной должности в "Словане" и словацком "Ружомбероке".